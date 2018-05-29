Trafik kazası, bisiklet isteyen Kübra’ya yaradı

Uzlaşma konusunda Türkiye birincisi olan İzmir, güzel ve sevindirici uzlaşmaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’ta şoför olarak çalışan Ahmet Gök, Balçova’da bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Rahim Öztürk’e çarparak yaralanmasına neden oldu. Şoför Gök’ün hatalı olduğunu iddia eden ve bisiklet kullananlara daha dikkatli davranmasını isteyen Rahim Öztürk şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Yaralama’ suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberine göre, savcılık tarafından dosya Uzlaşma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık’a gönderildi. Savcı Fındık da dosyayı uzlaşmacı Volkan Gezer’e verdi. Taraflar, uzlaşmacı aracılığıyla bir araya geldi. Şoför Ahmet Gök, hatalı olduğunu kabul ederek çarptığı Rahim Öztürk’ten özür diledi. Yaralı bisikletli genç Öztürk, ise araç kullananların bisikletlilere hiç yol vermediğini ve onların da trafikte hakkı olduğunu anlaması için ceza alması yönünde ısrar etti. Tarafları dinleyen uzlaşmacı Gezer, mağdura bir fakir ailenin çocuğunu bularak, şoförün bisiklet almasını ve onun sevindirmenin daha etkili olacağını söyledi. Öztürk de teklifi kabul ederek, bir kıza bisiklet alıp hediye etmesini istedi.

"HAYALİM OLDU"

Hatalı olduğunu anlayan şöför Rahim Öztürk, mahallelerinde bisiklet alma imkanı bulunmayan 4 yaşındaki Kübra Tokiçin’i bularak pembe renkli bisiklet alarak teslim etti. Bisikleti alan küçük küçük Kübra ise iki tarafa da “Babamdan bisiklet istiyordum ama alamıyorduk. Artık bisikletim var. Teşekkür ederim” dedi. Şoför Ahmet Gök de ‘“Bundan sonra bisiklik kullananlara karşı daha dikkatli olacağım” dedi.

"DAHA ETKİLİ"

Uzlaşmacı Volkan Gezer de “İki taraf anlaşmada zorluk çekiyordu. Bisiklet bağışı teklifi ikisi tarafından anlayışla karşılandı. Ceza almadı, ama bisiklet aldı. Bence cezadan daha çok etkili oldu. Küçük kızın yüzü güldü” dedi.

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