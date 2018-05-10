ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson, yıllar önce geçirdiği trafik kazasından sonra öyle bir sorunla karşı karşıya kaldı ki...

Yıllarca burnu akan Jackson, sorununun çözülmesi için hastane hastane gezdi ancak yıllarca problemi devam etti. Ancak yıllar sonra doktorlar, Kendra Jackson'ın burnundan akan şeyin beyin sıvısı olduğunu tespit etti.

2013'te geçirdiği trafik kazasından sonra hiç durmadan burnu akan Kendra Jackson'ın hayatı adeta kabusa döndü. Burun akıntısını şelaleye benzeten Jackson, "Uyku dahi uyuyamıyordum, adeta bir zombi olmuştum" açıklamasında bulundu.

Jackson, doktorların kendisine devamlı nezle, soğuk algınlığı ve alerjik reaksiyonlar sebebiyle burnunun aktığını söylediğini ifade eden Jackson, beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe gitti.

Jackson'a nihayet doğru teşhis konuldu. Doktor Christie Barnes, trafik kazası sonrası beyin travması geçiren kadının burnundan beyin sıvısı geldiğini açıkladı.

Hastalığının sebebini öğrenen Kendra Jackson, duydukları karşısında hayatımın şokunu yaşadı. Tedavi altına alınan Jackson 5 yıllık kabustan kurtuldu.

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