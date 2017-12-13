Karadeniz ekibinin yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, pazar günü İstanbul’da geçirdiği trafik kazasıyla herkesi korkutmuştu. Kullanılamayacak hale gelen cipten burnu bile kanamadan çıkan Burak çok iyi olduğunu söyledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden önceki gün tek başına çalışan, dün de BŞB Erzurum maçında yer almayanlarla birlikte idman yapan Kral, “Hayatta insanın başına her şey geliyor. Biz de böyle bir olaya maruz kaldık. Allah’a şükürler olsun ki sağlığımıza bir zeval gelmedi. Çok iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şoku atlattım, şimdi tamamen Bursaspor maçını düşünüyorum. Taraftarlarımız bu süreçte çok destek oldular, hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TİMSAH’A BİLENİYOR

Bursa maçının önemine de değinen Burak, şöyle devam etti: “İyi bir galibiyet serisi yakaladık. Bunu sürdürmek, ilk yarıda kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Goller atıp takımıma katkı sağlamaya devam edeceğim.”