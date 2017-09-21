Trafik kazası haberlerinin yayım ilkelerine destek artıyor

Trafik kazası haberlerinin sunumuna ilişkin belirlenen yayım ilkelerine 32 medya organı daha destek verdi.

“Trafik Kazası Haberleri Yazım Kılavuzu”na uyacaklarını belirten medya kuruluşu sayısı 56’ya yükseldi.

Trafik kazalarının önlemesine katkı sağlamak ve haberlerin sunumunda farklı yaklaşımları ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa belirlenen 10 maddelik kılavuza Anayurt, A NEWS, ATV, Aydınlık, Beyaz TV, Bloomberg HT, Diriliş Postası, Dokuz Sütun, Evrensel, Gazete Harbi, Günboyu, Güneş, Hürses, Karar, Kanal A, Kanal B, İstiklal, Milat, Milli Gazete, Ortadoğu, Star TV, TGRT, Türkiye, Ulusal TV, Yeni Asya, Yeni Asır, Yeni Birlik, Yeni Çağ, Yeni Söz, Yurt, 24 TV, 360 TV de destek verdi.

"MEDYANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ DESTEK VERİYOR"

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, “Trafik Kazası Haberleri Yazım Kılavuzu”na destek veren medya kuruluşu sayısının artmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır medya kuruluşlarının bir konu üzerinde bu tür geniş katılımlı mutabakat sağlamadığını hatırlatan Mutanoğlu, “Biz gazeteciler kamuoyu adına görev yapmaktayız. İlkelerin medyanın büyük bir bölümü tarafından desteklenmesi çalışmanın geniş kapsamlı bir şekilde uygulanacağını gösteriyor.” diye konuştu.

İLKELER ORTAK ÇALIŞMAYLA BELİRLENMİŞTİ



Kazaların önlemesine katkı amacıyla hazırlanan ilkeler, Anadolu Ajansı ve Hürriyet gazetesi yetkililerinin ortak çalışması sonucu belirlenmişti.

İlkelerin belirlenmesi için kapsamlı çalışma yürütülmüş, birçok görüşmeler ve kaynak taramaları gerçekleştirilmiş, Yargıtay içtihatları taranmıştı.

Trafik kazası haberlerinin sunumuyla ilgili ilkelere daha önce de A Haber, Akşam, Birgün, CNN Türk, Cumhuriyet, Daily Sabah, DHA, Habertürk gazetesi, Habertürk TV, Halk TV, Hürriyet Daily News, Kanal D, Kanal 7, Milliyet, NTV, Posta, Sabah, Sözcü, Star, TRT, Tvnet, Ülke TV, Vatan, Yeni Şafak ilkeleri uygulayacaklarını belirterek, çalışmaya destek vermişlerdi.



KAMU YARARI ESAS ALINACAK



"Trafik Kazası Haberleri Yazım Kılavuzu"ndaki 10 ilke şöyle sıralanıyor:

- Trafik kazası haberlerinde kamu yararı esas alınır; yansız, nesnel ve yalın bir dil kullanılır; sansasyonel, peşin hüküm içeren ifadelerden kaçınılır.

- Ölümlü kazaya karışan taşıtın/otobüs firmasının adı, firma ya da sürücüyü suçlamadan; kazanın oluş şekli ile ilgili kesin ifadeler kullanmadan yazılır. Fotoğraf ve görüntülerde firma ismi ve plaka buzlanmaz.

- Kazaya karışan taşıt/otobüs sürücülerinin kusur oranı yazılmaz; bu konuda yorum yapılmaz.

- Kazaya karışan taşıt/otobüs firmasının yetkililerinin kazayla ilgili görüşüne başvurulur; varsa açıklamalarına haberde mutlaka yer verilir.

- Görgü tanıkları ya da yolcuların kazanın oluş şekliyle ilgili tanıklıkları nesnel bir dille ve iddia olarak verilir. Abartılı, suçlayıcı ifadeler haberde kullanılmaz.

- Kaza haberlerinde kaynağı belirsiz açıklama ya da demeç kullanılmaz. Yetkililerin açıklama ya da demeçlerine isim ve unvanlarıyla birlikte yer verilir.

- Trafik raporu ve kazayla ilgili diğer belgeler de takip edilerek haber yapılır.

- Trafik kazalarında yaşamını yitiren ya da yaralananların isimleri, yakınlarının öğrendiğinden emin olunmadan haber yapılmaz.

- Trafik kazası haberlerinde kanlı ve insan onurunu zedeleyici fotoğraf ve görüntü kullanılmaz. Ölülerin yakın plan fotoğraflarına yer verilmez; uzak plan fotoğraflarda yüzler mutlaka buzlanır.

- Trafik kazası haberlerinde firmalar ile yetkililerin kazaları engelleyecek önlemler almalarını sağlamaya ve toplumu kazalara karşı bilinçlendirmeye özen gösterilir. Eğitici, öğretici uzman görüşlerine de haberlerde yer verilir.