Konak 1. Sanayi Sitesi içerisinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişiden biri arabayı çalıştırıp hareket ettikten sonra sürücü koltuğundan inip, aracın üstüne çıktı.

Aracın üzerine çıkan sürücü, müzik eşliğinde ayakta elleri cebinde dururken araç sürücüsüz ilerlemeye başladı. Bu sırada 2 kişi de cep telefonları ile gülerek bu anları kaydetmeye başladı.

Aracın üzerindeki şahıs, yoldan çıkan aracı, camdan sarkarak direksiyonunu düzeltirken bir ara inip aracı arkasından izlediği görüldü. Şahıs daha sonra, aracın arkasından koşup aracı kontrol altına aldı.

Park halindeki araçlar çarpmadan görüntüler son bulurken bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile büyük tepkilere neden oldu.

İzmir'de bir sürücünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte lüks aracıyla makas atıp ilerlemesinin yer aldığı görüntüler, tepki çekmişti. Trafikte yaptığı hareketleri sosyal medya hesabından da paylaşan sürücüyü bulmak için ekipler çalışma başlatmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER