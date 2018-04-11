Konya'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran hamile doktor 35 yaşındaki Aliye Avcı'nın aracına arkadan çarpmalarının ardından çıkan tartışma sırasında tabancasını ateşleyip, doktoru belinden yaralayan 24 yaşındaki Hasan Ç. ve sürücü İsmail U. hakkında, Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı; Ç. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası isterken, U.'nun ise aynı suçtan beraatini talep etti.



DHA'nın haberine göre olay, 5 Mayıs 2016 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Hocacihan Aile Sağlı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve o dönem 2 aylık hamile Aliye Avcı, 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada İsmail U., yönetimindeki hafif ticari araçla, kavşakta bekleyen Avcı'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından U. ve yanındaki arkadaşı Hasan Ç. ile Avcı ve beraberindeki kız kardeşi araçlarından indi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aliye Avcı, polis çağırmak istedi. Buna sinirlenen İsmail U., Avcı'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine Aliye Avcı ve kız kardeşi olay yerinden ayrılmak için otomobile bindi.



TABANCAYLA ATEŞ ETTİ



Bu sırada Hasan Ç., yanında taşıdığı tabancasıyla Avcı'nın otomobiline doğru ateş açtı. Otomobilin bagajından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Avcı'nın beline isabet etti. Avcı, kanlar içinde kalırken, Ç. ve U. ise hafif ticari araca binip kaçmak istedi. Şüphelilerin aracı, bu sırada Avcı'nın otomobiline yan taraftan çarptı. Kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup, kaçmak isteyen şüphelilerin aracını durdurdu. Gözaltına alınan Hasan Ç. ile İsmail U., mahkemece tutuklandı. U. daha sonra serbest bırakıldı.



HAMİLELİĞİ BOYUNCA VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve ikinci çocuğuna hamile olan Aliye Avcı'nın omuriliğinin alt bölümünden girip, belinde kalan mermi, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için alınamadı. 7 ay boyunca vücudunda mermiyle yaşayan Avcı'nın bir kız bebek dünyaya getirdiği ve vücudundaki merminin de doğumdan sonra yapılan ameliyatla çıkarıldığı belirtildi.



ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ



Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci celsesinde tutuklu sanık Hasan Ç. mahkemede hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Ç.'nin hedef gözeterek yakın mesafeden doktor Aliye Avcı'ya ateş ettiğini, silahın öldürmeye elverişli olduğunu, olay yerinin yakınında tesadüfen bulunan polislerin olmaması halinde sanık Ç.'nin ateşe devam edeceğini gösterir belirtiler olması nedeniyle, hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Hasan Ç. hakkında ayrıca, hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar daha ceza verilmesi talep edildi. Diğer tutuksuz sanık İsmail U. hakkında ise Hasan Ç.'nin ateş etmeye azmettirdiğine dahil bir somut delil olmaması nedeniyle bu suçtan beraati, hakaret suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. U. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunulması talep edildi.



SUÇUNU KABUL ETTİ



Olaydan önce uyuşturucu hap kullandığını ileri süren Hasan Ç., savunmasında, tabancasının doldur- boşalt yaparken, ateş aldığını iddia etti. Ç., "Otomobile binmeden önce uyuşturucu hap kullandım. Bu nedenle şuurum tam olarak yerinde değildi. Tartışma sırasında elimdeki tabancayla doldur- boşalt yapıyordum. Bu esnada tabanca, kazayla ateş aldı. Kurşun, kazayla Aliye Avcı'ya isabet etti. Kan davam nedeniyle sürekli silah taşıyorum. Tabanca ve araçta bulunan diğer tüfekle malzemeler bana ait" dedi.



Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

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