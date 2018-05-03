TEM Otoyolu'nda bacak bacak üstüne atıp bir eliyle de motosikletin kontrolünü sağlamaya çalışan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. Sürücünün rahat tavırları, diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bacak bacak üstüne atarak trafikte seyir halinde olan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Umursamaz sürücünün tek elle direksiyon kullandığı anlar seyir halinde olan diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, arada da cep telefonunu kontrol etmesi “pes artık” dedirtti. Sürücünün rahat tavırları başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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