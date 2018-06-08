Hamileliği boyunca vücudunda mermiyle yaşadı

Olay, 11 Mayıs 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. O dönem Hocacihan Aile Sağlı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve o dönem 2 aylık hamile Aliye Avcı, 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu. DHA'nın haberine göre, bu sırada İsmail Uzundere, yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araçla, kavşakta bekleyen Avcı'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından Uzundere ve yanındaki arkadaşı Hasan Çokkaynar ile Avcı ve beraberindeki kız kardeşi araçlarından indi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aliye Avcı, polis çağırmak istedi. Buna sinirlenen İsmail Uzundere, Avcı'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine Aliye Avcı ve kız kardeşi olay yerinden ayrılmak için otomobile bindi.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Bu sırada Hasan Çokkaynar, yanında taşıdığı tabancasıyla Avcı'nın otomobiline doğru ateş açtı. Otomobilin bagajından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Avcı'nın beline isabet etti. Avcı, kanlar içinde kalırken, Çokkaynar ve Uzundere ise hafif ticari araca binip kaçmak istedi. Şüphelilerin aracı, bu sırada Avcı'nın otomobiline yan taraftan çarptı. Kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup, kaçmak isteyen şüphelilerin aracını durdurdu. Gözaltına alınan Hasan Çokkaynar tutuklanırken, İsmail Uzundere ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
HAMİLELİĞİ BOYUNCA VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve ikinci çocuğuna hamile olan Aliye Avcı'nın omuriliğinin alt bölümünden girip, belinde kalan mermi, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için alınamadı. 7 ay boyunca vücudunda mermiyle yaşayan Avcı'nın bir kız bebek dünyaya getirdiği ve vücudundaki merminin de doğumdan sonra yapılan ameliyatla çıkarıldığı belirtildi.
16 YIL HAPİS CEZASI
Tutuklu sanık Hasan Çokkaynar ve tutuksuz yargılanan İsmail Uzundere'nin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sona gelindi. Hasan Çokkaynar, duruşmadakı son savunmasında ''Ben o kişiyi öldürecek olsam ön kapıyı açıp ateş ederdim. Öyle bir kastım yoktu. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Hasan Çokkaynar'a, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl, 'hakaret' suçundan 3 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İsmail Uzundere'ye ise, Hasan Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirmesiyle iligili somut bir delil bulunamadığına hükmederek bu suçtan beraatine, 'mala zarar verme' suçundan 4 ay, 'hakaret' suçundan ise 3 ay 15 gün olmak üzere 7 ay 15 gün ceza verildi.
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