Her biri 60 metre uzunluğunda 15 ton ağırlığında olan pervaneleri taşıyan 3 TIR'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındı.

3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'battı-çıktı' kavşak projesi nedeniyle 1.5 kilometresi tek şeride düşen İzmir-Ankara Karayolu'ndan dev rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR'ların geçişi, nakliye işini üstlenen özel firma yetkilileri ile polislere zor anlar yaşattı.

Yer yer genişliği 8 metreye kadar düşen yolu TIR'lar 20 dakikada geçebildi. Nakliye firmasının yetkilileri, "Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kavşak projesi nedeniyle yol durumunu biliyorduk. Önceden gelip, yolla ilgili ölçümlerimiz yaptık. Bizim tarafımızdan bir sakınca olmaması nedeniyle taşıma projesini uygulamaya koyduk. Sonrasında polisten, Belediye ve Karayolları'ndan gerekli izinlerimizi aldık. Eksik olmasınlar polisler ve sürücüler de yardımcı oldu. Turgutlu'dan sağ salim geçtik. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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