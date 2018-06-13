Adana'da hırsızlık amacıyla trafodan elektrik kablosu kesmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi akıma kapılarak yaralandı.



İddiaya göre, 23 yaşındaki Ferhat Ö. ile 28 yaşındaki Ferdi Ü., merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım merkezine tel örgüyü keserek girdi. Buradaki trafo odasındaki elektrik kablolarını demir kesme makasıyla kesmeye çalışan iki kişi akıma kapıldı. Trafo odasından duman yükselmesi üzerine bölgeye giderek içeriyi kontrol eden vatandaşlar, iki kişiyi yaralı halde buldu. Haber verilen sağlık ekiplerince vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Elektrik şirketi görevlileri, trafoda yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı.



Mahalle sakinlerinden Lütfi Ulus ve Hasan Şahbaz, gazetecilere, evlerinin yakınındaki elektrik dağıtım merkezinde son yıllarda görevlinin bulundurulmaması nedeniyle tanımadıkları kişilerin binaya girip çıktığını, bundan dolayı da tedirgin olduklarını kaydetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER