Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin (UEDAŞ) düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, grafiti sanatçıları tarafından trafo binalarına kadına şiddet, trafik kuralları, madde bağımlılığı, kan bağışı gibi konularda sosyal mesajlar yazılıyor.

AA'nın haberine göre toplumsal ve güncel sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, grafiti sanatçılarına ulaşım ve malzeme desteği veren şirket, trafoların grafiti sanatıyla renklenmesini sağlıyor.

UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, yaptığı açıklamada, şirket olarak, 4 ilde yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara hizmet verirken toplumsal ve güncel sorunların çözümüne katkı sağlamak için "Trafolar Konuşuyor Projesi"ni başlattıklarını belirten Gümüşlü, "Kurum olarak, 'Trafo merkezlerini sosyal içerikli, algıda fayda sağlayacak, belki birkaç hayat kurtaracak, insanlara yardımcı olacak bir platforma çevirebilir miyiz?' diye düşündük. Grafiti sanatçısı arkadaşlarla ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak, hangi mesajları vermemizde fayda olacağına karar verip trafo binalarının soğuk ve karanlık yüzünü topluma faydalı bir hale getirmek bir proje başlattık." diye konuştu.

ŞU ANDA 4 TRAFO BOYANDI

Gümüşlü, trafolardaki tekdüzeliğin ve olumsuz yazıların önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz, 30 trafo bölgemizde bu projeyi uygulayacağız ve güncel konularda sosyal mesajlar vermeye çalışacağız. Kadına şiddet konusu, kritik. Bugün bile 28 kadının hayatını şiddet dolayısıyla kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla toplumsal bir yara. 'Bununla ilgili bizim ne faydamız olabilir, nasıl bir algı oluşturabilir?' diye düşünüp uyuşturucu bağımlılığı, engelsiz hayat, trafikte emniyet, kan bağışı ile alakalı gibi belirli konularda verilecek mesajları bir sosyal sorumluluk projesiyle dile getirmek için böyle bir mecrayı kullandık. Şu anda 4 trafo boyandı. Proje, bildiğimiz kadarıyla sosyal içerik anlamında ilk uygulama. Projemizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının duyduğunu ve bu projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerektiği konusunda da bir iradesi olduğunu öğrendik. Buna da çok sevindik."

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"SANATLA ELEKTRİK BİR ARADA"

Vatandaşlara faydalı olmayı ilke edindiklerini aktaran Gümüşlü, projenin faydalı olmasını diledi.

Bütün trafoları boyamanın teknik olarak mümkün olmadığını vurgulayan Gümüşlü, "Çok kişinin görebileceği, özellikle kalabalık nüfusun olduğu yerler tercih ediliyor. Şu anda 30 trafo bölgesini bu şekilde bir sosyal içerik mecrasına çevirmeyi düşünüyoruz. Sanatla elektriği bir araya getirip insanlığa fayda sağlamayı düşünerek yola çıktığımız bir proje. Ne yazılacağını sorup, görüş alıp birlikte karar veriyoruz. Kadına şiddet, güncel bir konu.

Trafik, emniyet, uyuşturucuyla mücadele gibi konularda sosyal güncel toplumun kanayan yaralarına, parmak basılması gereken kısımlara işaret etmeye çalışıyoruz. Trafoları konuşturmaya çalışıyoruz bir anlamda. Trafoları boş bir binadan veya reklam mecrası olmaktan dışarı çıkararak, hiçbir ticari kaygı olmadan toplumla konuşan yerler haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.