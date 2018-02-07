Kuzey İrlanda´da Golden Retriever cinsi bir köpek olan Rambo, sahibine tarlada traktör sürerek yardımcı oluyor. Akıllı köpek Rambo, Massey Ferguson marka traktöre sık sık binip sahibinin tarlaları ekip biçmesine, mısır kesmesine ve bitkileri budamasına yardımcı oluyor.

Kuzey İrlanda´nın County Down bölgesinde yaşayan Rambo, çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Altı yaşındaki Rambo aynı zamanda dört yavru köpek babası.

Rambo´nun sahibi Albert Reid akıllı köpeği ve yaptıklarını şu ifadelerle anlatıyor: "Kimse gördüklerine inanmıyor. Herkes ya fotoğraf çekmek ya da video kaydı yapmak istiyor. Cumartesi günleri arabanın arkasında saatlerce oturup bir yerlere gitmemi bekliyor. Çok akıllı ve iyi bir köpek"

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