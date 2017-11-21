Tramvay raydan çıktı, seferler 2 saat durdu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü seferini yapan tramvay, Büyükşehir Belediyesi ile Merkez Bankası arasında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

DHA'nın haberine göre; rlayda, tramvay içerisindeki yolculara bir şey olmazken, Otogar- SSK ve Otogar ESOGÜ tramvay seferleri karşılıklı olarak durdu.

Tramvay yolcuları belediye otobüsleriyle taşındı. Büyükşehir Belediyesi ESTRAM ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından tramvay tekrar raylara oturtuldu ve seferlere başlandı.

tramvay

eskişehir

Büyükşehir belediyesi