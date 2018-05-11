Tranmere Rovers - Boreham Wood maç önü

İngiltere Ulusal Lig Play Off Final heyecanı devam ediyor. Tranmere Rovers, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Boreham Wood takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Tranmere Rovers son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Boreham Wood son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 266. İddaa'da Tranmere Rovers kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Boreham Wood kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tranmere Rovers son hafta oynanan Macclesfield Town maçında 2-2 berabere kaldı.

Boreham Wood ise Maidstone United karşılaşmasında 0-4 kazandı.