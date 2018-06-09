Transfer dönemi başladı

Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün başlayan birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.