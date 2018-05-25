Emre Belözoğlu imzayı attı

Başakşehir Futbol Kulübü, kariyerine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Emre Belözoğlu'yla 1 yıl daha yoluna devam edecek. Tecrübeli futbolcuyla ilgili karar, kulübün resmi adresinden paylaşılan video ile duyuruldu.

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 25, 2018

EMRE BELÖZOĞLU'NUN DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Başakşehir'e transfer olduğu döneme değinen tecrübeli futbolcu, ''35 yaşında Fenerbahçe’den ayrıldığımda, gönderildiğimde; gönderildikten 1 gün sonra futbolu bırakma kararı almıştım. Hanımla oturup öyle bir karar aldım. İkinci veya üçüncü gün derken, sabah Alaçatı’da koşarken ‘Ben futbolu bırakamayacağım herhalde’ dedim. O sırada Göksel Başkan (Gümüşdağ) aradı. Abdullah Avcı ile görüşmüşler. Bizde futbol aklı Abdullah Avcı’dır. Beni böyle değerli kılacak bir proje olacağını söylediler. Ben de elimden geleni yapmak için söz verdim'' dedi.

Abdullah Avcı'nın kendisi üstünde büyük emeği olduğunu söyleyen Emre, ''Kulübün değişmesinde ve benim değişmemde çok büyük payı oldu hocanın. Kariyerimin en değerli 3 senesi olarak görebiliyorum. Birazcık daha taraftar baskısı oluşturacak bir ortam olsaydı, performansımızın 8-10 puan üstünde olurduk. Başakşehir diye bir gerçek var artık.'' sözlerini kullandı.