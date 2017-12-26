HT Magazin’de yer alan habere göre, Transparan detaylı mini elbisesiyle göz dolduran ünlü popçu, şarkıları ve danslarıyla hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.



Bengü, kendisinden sonra konser veren meslektaşı Selami Şahin’in sahnesine konuk oldu.





bengü

selami şahin