Dünyaca ünlü britrock grubu Travis, cuma akşamı “The Man Who” turnesi kapsamında İstanbul’da konser verdi. Zorlu PSM’de sahne alan grubun konserini binlerce kişi izledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; sevilen parçalarını seslendiren Travis, programı bittikten sonra kulise giden bir grup seyircinin yoğun alkışıyla tekrar sahneye çıktı. Grubun solisti Fran Healy, Barış Manço’nun “Dağlar Dağlar” şarkısını seslendirip hayranlarına sürpriz yaptı. Şarkıya hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, o anları sosyal medyadan paylaştı.



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