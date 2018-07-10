Manisa’nın, Salihli İlçesi’nde 400 dönüm badem ve Köprübaşı ilçesinde 270 dönüm zeytin bahçesi ile, BUBA Business Angels bünyesinde kurulan TreeT, konvansiyonel tarımın yanı sıra, bu alanda yatırımcılığın seyrini değiştiren teknolojileri bünyesine katarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor ve yatırımcıya çok karlı yeni bir yaklaşım sunuyor. Yapılan yatırımdan en iyi verimi almak için kaliteyi arttıracak yöntemleri teknoloji ile birleştiriyor.

BounTarım (Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu), Doktar (Tarımda Dijital Dönüşüm Platformu), Intellectual Ventures (Tarım Teknolojileri Patent Ticaretleştirme Ortağı) ve Cengiz Sülün (Konvansiyonel Tarım Çözüm Ortağı) gibi güçlü stratejik iş ortaklarıyla hareket eden TreeT, çok sayıda ücretsiz Tarım ve Teknoloji konulu paneller düzenleyerek, sektördeki akademi ve iş dünyasını bir araya getiriyor. Tarımda verimliliğin artması için dijitalleşmenin gerekliliğine inanan TreeT, dijital tarım ürünleri ile tarımdan düşük maliyetle daha fazla verim alınabilecek çözümler geliştiriyor. TreeT bahçelerinde bu çözümler kullanılarak düşük maliyetlerle arttırılan ürün verimliliği raporları da, tüm yatırımcılarla şeffaflık ilkesiyle paylaşılıyor.

BUBA'nın Türkiye temsilcisi olduğu dünyanın büyük patent fonları ise TreeT’in tarım teknoloji patentlerini sağlıyor. Cengiz Sülün ise TreeT’in konvansiyonel tarım üretimini üstlenen stratejik iş ortağı.

TreeT’in Genel Müdürü Mustafa Tamer; ‘‘Tarım ve gıda alanında yapılan akıllı yatırımlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de inanılmaz bir hızla büyüyor. Tarım sektörü Türkiye’de 2017 yılında %4,7’lik bir büyüme sağladı. Bu da tarım cenneti olan ülkemizde, bu alanda yapılacak yatırımın her zaman geri dönüş sağlayacağı anlamına geliyor. Bu alanda yapılacak iyi tarım uygulaması ve teknolojinin doğru kullanılması ise asıl fark yaratacak unsur. TreeT yatırımını uzun süredir gerçekleştirmeyi bekliyorduk, doğru zaman ve ortamın doğduğuna inanıyoruz. Türkiye’de her biri kendi alanında çok güçlü iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Günümüzde, tarım ve teknolojilerine yatırım yapmak, geri dönüşünün çok hızlı olması nedeniyle ve daha da önemlisi ülkemizin kalkınması için oldukça önemli. TreeT, konvansiyonel tarımdan elde edeceği gelirle, olabildiğince risksiz bir iş modeli sağlarken, teknolojiyi kullanarak yatırımın geri dönüşlerinde üssel artışları yakalamayı hedefliyor.’’ dedi.