Trelleborg - Brommapojkarna sahaya çıkıyor

Trelleborg ve Brommapojkarna, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Trelleborg 8 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Brommapojkarna 9 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Trelleborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Brommapojkarna, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 545 kodlu maçı oynayanlar; Trelleborg galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Brommapojkarna galibiyet oranı 3.20. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Trelleborg son haftadaki Dalkurd müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Brommapojkarna, Gefle karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trelleborg, 3 gol attı ve 9 gol yedi.

Brommapojkarna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brommapojkarna, 2 gol atarken 12 gol yedi.