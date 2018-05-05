Trelleborg - Hacken maçı heyecanı

Trelleborg ve Hacken, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Trelleborg 4 puanla 14. sırada, Hacken 8 puanla 9. sırada bulunuyor. Trelleborg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hacken son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 519. İddaa'da Trelleborg kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Hacken kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Trelleborg son hafta oynanan Elfsborg maçında 3-0 yenildi.

Hacken, Kalmar karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Trelleborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Trelleborg, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi.

Hacken ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hacken, 1 gol atarken 4 gol yedi.