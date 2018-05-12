Trelleborg - Malmö FF düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Trelleborg, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Malmö FF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. 4 puanlı Trelleborg 16. sırada bulunuyor, Malmö FF 11 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Trelleborg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Malmö FF, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 494. İddaa'da Trelleborg kazanır 6.25, berabere biter 3.75, Malmö FF kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Trelleborg önceki hafta Elfsborg mücadelesinde 3-0 yenildi.

Malmö FF, Örebro karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Trelleborg, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 9 gol yedi.

Malmö FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Malmö FF, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.