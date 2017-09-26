Avustralya'nın Perth kentinde bir erkeğin canı pahasına sileceklere tutunarak hızı saatte 110 kilometreyi bulan trende yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yerel medya, adamın 4 dakikalık yolculuğunun ardından polis tarafından yakalandığını duyurdu.

Tren camında yolculuk