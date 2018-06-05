Tren kazasında selfie çeken adam İtalya'da öfke yarattı

- ANSA/GIORGIO LAMBRI/QUOTIDIANO LIBERTA

İtalya'nın kuzeyinde kurtarma görevlileri tren çarpması sonucu yaralanan bir kadının imdadına vakit kaybetmeden koştu.

Ancak genç kadın tedavi edildiği sırada, platformda selfie çeken bir gencin yaptığı ülkede büyük öfke yarattı.

Genci görüntüleyen foto muhabiri "tüm ahlak duygumuzu kaybettik" dedi.

Polis selfie çeken genci yakaladı ve fotoğrafı zorla sildirdi.

Geçen ay yaşanan kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve bir bacağı kesildi.

Piacenza İstasyonu'nda beyaz bermuda şortuyla selfie çeken genç polis tarafından soruşturuldu, ancak herhangi bir suç işlemediğine karar verildi.

Ama dramatik olay yaşanırken, selfie çeken genicni yaptığı İtalyan basınında geniş yer buldu.

Corriere della Sera gazetesi bir eliyle fotoğraf çeken adamın, diğer eliyle zafer işareti yaptığını yazdı.

La Stampa'daki bir yorumda ise "interneti çürüten bir kanserden" bahsedildi. Antonella Boralevi imzalı yazıda, fotoğrafı çekinin kötü bir adam olmadığı ancak ruhunu ve kişiliğini kapatıp, "bir internet otomatına dönüştüğü" vurgulandı.

Bir Twitter kullanıcısı ise sadece "Beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor" dedi.

26 Mayıs'ta yaşanan olayın fotoğrafını çeken gazeteci Lambri de yaşanıklarını Piacenza'nın yerel gazetesi Liberta'da "Beklemediğiniz barbarlık: Trajedinin önünde selfie" başlığıyla anlattı.

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Tren kazasının ise nasıl yaşandığı henüz netleşmedi. Trenin kapılarını kapatan kontrol sisteminde bir arıza olabileceği ve kadının kapıyı yanlış taraftan açmaya çalışırken raylara düşmüş olabileceği sanılıyor. Ancak kadının kalkmak üzere olan trene yetişmeye çalışırken düşmüş olabileceği de kaydediliyor.

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