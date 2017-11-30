Tren raydan çıktı: 30 yaralı

İspanya'nın güneyinde Malaga-Sevilla seferini yapan bir trenin raydan çıktığı kazada en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Trenin, şiddetli yağmurdan dolayı Arahal-El Sorbito yerleşim yerleri arasından geçerken raydan çıktığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre; kazanın meydana geldiği bölgede yol olmaması nedeniyle sağlık ekiplerinin helikopterle olay yerine geldiği öğrenildi.

Trende yaklaşık 70 yolcu bulunduğu belirtildi.

ispanya

tren kazası