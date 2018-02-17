Raylarda trenin önünde koşan köpeği fark eden makinist, köpeği ezmemek için siren çalıp treni yavaşlattı.

Haberturk.com Whatsapp hattına gelen görüntü Erciyes Ekspresi Makinisti Hazım Duygun tarafından Kayseri- Niğde güzergahında çekildi. Görüntülerde trenin önünde raylarda koşan köpeği gören makinist siren çalıp yavaşlıyor. Köpek bir süre daha raylarda koşmaya devam ederken, bir süre sonra sirenin de etkisiyle raylardan çıkarak uzaklaşıyor.

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