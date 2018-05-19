Takımlar genişliyor Bu sezon erkek modası son birkaç senedir alıştığı dar kalıpların içinden çıkıyor. 1980’lerin sürpriz geri dönüşünden kış koleksiyonlarını anlatırken söz etmiştik. Fakat yaz sezonu deyim yerindeyse kitabı ortasından okuyor. Çünkü ilhamını 1980’lerin Trump Hanedanı görüntüsünden alıyor. Trump’ların da hâlâ ailecek imaj konusunda ilhamlarını aynı dönemden aldıkları gibi. Takım elbiselerde yüksek dozda kumaş kullanılıyor. Beller yüksek, paçalar şimdilik çok yığılmıyor ama bol (yani bilek dekoltesine veda zamanı), ceketlerin omuz kısımları en az bir beden daha genişkesiliyor. Giydiğiniz zaman kendinizi Kim Jong Un ile benim “roketim” seninkinden daha büyük tartışmasında bir özgür dünya lideri gibi hissedebilirsiniz. Bu sezon Louis Vuitton, Cerruti, Fendi ve Versace konuyu kendi bakış açılarınca oldukça güzel yorumlayan markalar arasında. HT Cumartesi'nden Çağla Bingöl'ün haberi...

Takımlar pastelleniyor

Kadın koleksiyonlarında optimist havasından övgü ile bahsettiğimiz pastel tonlar erkek modasını da etkisi altına alıyor. Bir çeşit yatıştırıcı ilaç gibi dört yanı sarıyor. Pastel tonlar, iyimserliğinin yanı sıra geniş omuzlarla gelen sert havayı da biraz yumuşatıyor. Bu tatlı tonlar arasında erkek modasında en çok öne çıkan pembe kullanımı oluyor. Özellikle Ermenegildo Zegna, Dior Homme ve Paul Smith tarafından başarı ile koleksiyona taşınıyor. Pastel tonları beyazlarla eşleştirebilirsiniz. Çünkü sezonda beyaz da tüm iddiasıyla raflarda. Pembeye hâlâ kuşku ile bakan erkekleri ikna etmek için onlara ifadelerini en ısıtan renklerden biri olduğunu söyleyin. Böylece ofiste yüzlerine yerleşen sert havadan da sıyrılabilirler belki.

Bol bol cep

1990’lı yıllarda önce Grunge müzik grupları, sonra kaykaycı gençlik, daha sonra da neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan kargo pantolonlar bu yaz erkekler için geri geliyor. Dayanıklı kanvastan yapılan bu bol cepli pantolonların tercih edilme sebebi erkeklerin büyüyen telefonlarını arka ceplerinde taşımaktan sıkılmaları olabilir. Ya da teknoloji meraklısı erkeklerin çantasızlık problemine kendilerince buldukları bir çözüm. Emporio Armani, Lanvin ve sezonun favori markalarından Martine Rose kargo pantolonları yorumlayanlardan. Dockers da yine kargo pantolonu daha olgun yorumu ile sunan markalardan. Ama sizin için kargo pantolon çok “genç işi” ise belki de büyük ceplerle bir iş ceketi de benzeri görevi görebilir. Maharetli ustalardan emanet bu ceketler yaz boyunca jean’den rakiplerinin yerini alacak. Network, Junya Watanabe ve Massimo Dutti sezon koleksiyonlarında başarılı örneklerine yer veriyor.

Cool çocukları ve babaları aynı potada buluşturan: 501

Normcore trendi birkaç sezon önce karşımıza çıktığında bunun nasıl bir moda trendi olarak adlandırılabildiğine şaşırmıştık. Hatırlamayanlar için Normcore, sıfır yaka tişört, düz kesim denim pantolon, V-yaka kazak, gri sweatshirt ve beyaz tenis ayakkabısı gibi son derece normal (işte normcore) parçaları giydiğiniz ve Steve Jobs olmaya çalıştığınız bir akımdı. Normcore güncelliğini kaybetmiyor hatta bu yaz Levi’s 501 pantolonlar, Balenciaga rüzgârlıklar, New Balance 990 ile Dadcore’a evriliyor. Yani babaların “zamansız stili” ile buluşuyor (kim derdi ki? değil mi?). Bunda son dönemde sürekli göz önünde olan Mark Zuckerberg ve benzeri, teknoloji alanında dünya ikonu olmuş isimlerin de payı yadsınamaz. Kendilerini sürekli televizyonlarda birilerine (halka/ devlete) laf anlatmaya çalışırken görüyoruz. Eğer bu trende uygun giyinmek istiyorsanız önemli olan sezon trendlerinden öte klasik kesimlere yönelmek (ne çok dar, ne çok bol) ve uzun süre gardırobunuzda formunu koruması için kaliteli kumaştan yapılmış olmasına dikkat etmek.

Logoların erkek modasındaki yeri

Logomanya diye anılan “logoların istilası” erkek giyiminde de yerini sağlamlaştırıyor. Bunda şüphesiz başta Supreme olmak üzere, sokak giyim markalarının önlenemeyen yükselişinin yeri büyük. Louis Vuitton, Gucci, Diesel, Off-White trendin favorilerinden. Fakat biraz daha esprili bir yorum arıyorsanız yine babanızın eskilerini karıştırabilirsiniz. Hatta pazardan alınma “bootleg” (çakma) bir parça yakalarsanız daha bile iyi. Hemen kameranızla ölümsüzleştirip Instagram’a koyun!

Güneş gözlüksüz çıkmayın

Global ısınma, ozondaki gitgide genişleyen delik ve güneşin her geçen gün gözleriniz için daha zararlı hale gelmesini bahane ederek yeni sezonda iddialı bir güneş gözlüğüne yatırım yapabilirsiniz. Erkek modasında kadınlar kadar çok aksesuvar alternatifi olmadığı düşünülürse bu sezon sönük kalmamak adına doğru bir yatırım tavsiyesi olduğuna hak vereceksiniz. 2018 ilkbahar/ yaz sezonunda modaevleri de erkek modellerini podyuma sürerken güneş gözlüklerine geniş bir yer verdi. Sürpriz bir nostalji ise Matrix filminden yadigâr, dar, fütüristik çerveçe modellerinin geri dönüşü ile yaşandı. Balenciaga, Marni, Louis Vuitton sezonda Matrix ruhunu yakalayan markalardan oldu. Calvin Klein ise Raf Simons’ın gelişi ile yaşadığı ikinci baharı, bu yaz şık bir güneş gözlüğü koleksiyonu ile taçlandırıyor. Daha da dikkat çeksin derseniz istikametiniz Gucci olabilir.