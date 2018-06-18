Trend Micro, NSS Labs tarafından art arda ikinci yılda da en etkili kötü niyetli yazılım koruma aracı olmasından dolayı “Tavsiye Edilen” ürün olarak adlandırıldı. Bu başarı, benzer kapsamlı üçüncü parti testlerinden geçen Trend Micro’nun ağ savunma çözümünün son dönemde bulunduğu yeri de güçlendirdi.

NSS Labs’in her yıl gerçekleştirdiği Gelişmiş Uç Nokta Koruma testinin sonuçları açıklandı. Trend Micro 2016’da olduğu gibi 2017’de de “Güvenlik Verimliliği” alanında “Tavsiye Edilen” ürün oldu. Pazardaki birçok ürünü maliyet ve verimlilik açısından değerlendiren NSS Labs, Trend Micro’yu tehdit engelleme verimliliği konusunda en önde gelen ürün olarak belirledi. Ayrıca maliyet açısından da diğer tedarikçi firmalarla karşılaştırıldığında en uygun fiyata en etkili korumayı sağladığını da ortaya koydu.