Münih maçından dönen taraftarların yer aldığı İsviçre Demiryolları'na ait trende Bonn şehrinde yaşayan 19 yaşındaki bir genç kıza Baden-Württemberg istikametinde tecavüz edildiği öne sürüldü.

Genç kızın polisi aramasının ardından tren Flörsheim am Main'da durduruldu. Federal polis ekipleri, tren Mönchengladbach'a gelinceye kadar trende arama yaptı.

İHA'nın aktardığına göre, tren Mönchengladbach'a geldiğinde tüm yolcuların kimlikleri alınarak, olayın yaşandığı trenin içerisindeki tuvalette Federal polis tarafından adli tıp araştırması yapıldı.

Daha sonra tren incelenmek üzere depoya çekildi. Polis ve savcılık, trendeki 750 yolcu arasından bir şüpheliyi tespit ettiklerini belirterek, soruşturmanın selameti açısından detaylı bilgi vermedi.

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