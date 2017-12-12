Edinilen bilgiye göre, fabrika sahası içinde yer alan Nakliyat Müdürlüğü bölümde çalışan Selami Uyanık (43) henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeki yük treninin altında kaldı.

Polis ve Cumhuriyet Savcılığın incelemesi sonucu evli 3 çocuk babası Uyanık'ın cansız bedeni trenin altından çıkarıldı. Otopsisi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; olayı haber alan Uyanık'ın yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye koştu. Burada acı haberi öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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