Olay, sabah saatlerinde, İZBAN Semt Garajı Durağı yakınlarında meydana geldi. Özel okulda lise son sınıf öğrencisi olan Berkay Çiftçi, iddiaya göre, Sarnıç ilçesindeki okuluna gitmek için İZBAN durağına kaçak giriş yaptı. Demir çitleri aşan Çiftçi'ye, İzmir- Tire seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi duyunca, kazanın olduğu yere gelen Çiftçi'nin babası ve sınıf arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Berkay Çiftçi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 GÜN SONRA MEZUN OLACAKTI

Öte yandan Berkay Çiftçi'nin, 2 gün sonra lise mezuniyeti töreninin olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin sınıf arkadaşları, daha önce biri elektrik çarpması, diğeri kanser hastalığı nedeniyle 2 arkadaşlarının daha öldüğünü söyledi.

İZBAN'DAN AÇIKLAMA

DHA'nın haberine göre İzmir'de, İZBAN durağına kaçak giriş yaptığı ileri sürülen lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi'nin, TCDD treninin çarpmasıyla yaşamını yitirmesinin ardından İZBAN'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir gencimiz, TCDD sorumluluk alanındaki hat üzerinde yer alan koruma demirlerini aşarak yaya trafiğine kesinlikle kapalı hat içerisine giriş yaptı ve bu esnada Tire seferini yapan TCDD'ye ait bölgesel hat treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın yasal soruşturması nedeniyle seferlerimiz bir süre gecikmeli olarak devam etti. Bir gencimizin hayata veda etmesinin üzüntüsünü yaşarken, bazı yayın organlarında ve sosyal medyada ise olayın İZBAN ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz. Yaşamını yitiren gencimizin yetersiz bakiye nedeniyle istasyona giriş yapamadığı için koruma demirleri üzerinden atladığı bilgisi kesinlikle doğru değildir. Böylesine acı bir olay üzerine bu zorunlu açıklamayı yapmaktan hicap duyduğumuzu belirtir, aileye başsağlığı dileklerimiz iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER