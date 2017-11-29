Treveor Engelson, eski eşi Meghan Markle’ın evliliğini TV şovu yapacak

HT Magazin’de yer alan habere göre, kameraları görünce gülümseyen 41 yaşındaki Hollywood yapımcısı, eski eşinin evliliğiyle ilgili soruları cevaplamayı reddetti.

Engelson’ın, Meghan’la olan ilişkisinden ilham alarak İngiliz kralıyla evlenen Amerikalı bir kadının boşanmasını konu alan bir televizyon şovu yapma hazırlığında olduğu konuşuluyor.



Prens Harry

Treveor Engelson

Meghan Markle