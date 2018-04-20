27 | 34

Bu sırada tribünlerden atlayan bir taraftar sahaya girerek Sivassporlu oyunculara saldırdı. Daha sonra bir grup taraftar daha sahaya girince maçın hakemi Bülent Demirlek, yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Federasyon, Sivasspor'u hükmen galip ilan etti.