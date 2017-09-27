Tribünden düşen Beşiktaşlının son durumu

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş-Leipzig maçında Vodafone Park'ta üzücü bir olay yaşandı. Beşiktaşlı taraftar Cem Oba dengesini kaybederek tribünden beton zemine düştü. Siyah-beyazlı taraftarların "Ambulans, ambulans" şeklinde tezahürat yapmalarının ardından ambulans olay yerine geldi.



Skorer'e göre; Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Cem Oba'nın son durumuyla ilgili, "İlk anda bilinci bulanıktı. Daha sonra vücudunda ağrıları olduğunu bize söyledi. Hastanede müşahede altına alındı" bilgisi verildi. Cem Oba'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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