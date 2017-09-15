1917'de Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlanan Bolşevik Devrimi'nin önder isimlerinden biri olan Lev Troçki'nin öldürüldüğü buz baltasının Washington'da bir müzede sergileneceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, dünyanın en ünlü suikast silahı olan buz baltası, suikastin ardından 1940'ta bir basın toplantısında gösterilmiş ardından Meksika'da delil odalarına kaldırılmıştı.

Alfredo Salas isimli gizli bir polis, baltayı delil odasından alarak gelecek nesillere aktarılması için kızına verdi. Kızı Ana Alicia ise yatağının altında 40 yıl sakladığı baltayı sonrasında satışa çıkardı. Ana Alicia'da baltayı alan ise ABD'li özel koleksiyoner Keith Melton oldu.

Melton'ın ABD'ye götürdüğü baltanın, yeniden inşaası tamamalanan Uluslararası Casusluk Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

Kızıl Ordu'nun kurucusu olan ve önemli Marksist teorisyenlerden biri olarak bilinen Lev Troçki, Joseph Stalin ile girdiği siyasi rekabeti kaybedince tüm resmi görevlerinden alındı ve Sovyetler Birliği'nden sürüldü.

1929-1933 yılları arasında Büyükada'da sürgün hayatı yaşayan Troçki, 1937'de Meksika'ya sığındı. Ancak burada Ramón Mercader isimli İspanyol bir Sovyetler Birliği ajanı, gazeteci kılığında röportaj yapma bahanesiyle Troçki'nin evine girdi ve buz baltasıyla Rus siyasetçinin kafasına vurarak ölümüne neden oldu.

Mercader'e 1961 yılında Sovyetler Birliği Kahramanı madalyası verildi.