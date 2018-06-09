Tromsdalen - Asane sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Tromsdalen, 10 Haziran 2018 Pazar günü Asane takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Tromsdalen 12 puanla 13. sırada, Asane 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Tromsdalen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Asane, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 302 kodlu maçı oynayanlar; Tromsdalen galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Asane galibiyet oranı 2.90. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Tromsdalen önceki hafta Kongsvinger mücadelesinde 0-1 kazandı.

Asane ise Start Kristiansand karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Tromsdalen, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

Asane ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Asane, 5 gol atarken 9 gol yedi.