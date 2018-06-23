Tromsdalen - Floro SK sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig maçında Tromsdalen ile Floro SK, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 18 puanlı Tromsdalen 9. sırada bulunuyor, Floro SK 11 puana sahip ve 15. sırada. Tromsdalen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Floro SK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Tromsdalen kazanır 1.45, berabere biter 3.75, Floro SK kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Tromsdalen son hafta oynanan Kongsvinger maçında 0-1 kazandı.

Floro SK ise Jerv karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Tromsdalen, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 8 gol yedi.

Floro SK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Floro SK, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.