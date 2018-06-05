Tromsdalen - Jerv maçı öncesi rakamlar

Tromsdalen ve Jerv, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Tromsdalen 9 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Jerv 16 puanda ve 8. sırada. Tromsdalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Jerv son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 629 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tromsdalen kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Jerv sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Tromsdalen son haftadaki Kongsvinger müsabasında 0-1 kazandı.

Jerv, Floro SK karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tromsdalen, 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Jerv, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Jerv, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.