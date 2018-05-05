Tromsdalen - Kongsvinger rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Tromsdalen, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Kongsvinger takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Tromsdalen 2 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Kongsvinger 3 puanda ve 15. sırada. Tromsdalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kongsvinger son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 580 kodlu maçı oynayanlar; Tromsdalen galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Kongsvinger galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Tromsdalen önceki hafta Kongsvinger mücadelesinde 0-1 kazandı.

Kongsvinger ise Tromsdalen maçında 0-1 yenildi.

Tromsdalen, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Kongsvinger, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kongsvinger 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.