Tromsdalen - Levanger düellosu

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Tromsdalen, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Levanger takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. Maç öncesi Tromsdalen 6 puanla 13. sırada, Levanger 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Tromsdalen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Levanger, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tromsdalen kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Levanger sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Tromsdalen son haftadaki Kongsvinger müsabasında 0-1 kazandı.

Levanger, Ullensaker / Kisa karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tromsdalen, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Levanger ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Levanger, 2 gol atarken 9 gol yedi.