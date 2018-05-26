Tromsdalen - Nest Sotra rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Tromsdalen ile Nest Sotra, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 6 puanlı Tromsdalen 15. sırada bulunuyor, Nest Sotra 10 puana sahip ve 11. sırada. Tromsdalen son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nest Sotra, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 300. İddaa'da Tromsdalen kazanır 1.75, berabere biter 3.30, Nest Sotra kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Tromsdalen önceki hafta Kristiansund BK mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Nest Sotra, Ullensaker / Kisa karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tromsdalen, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Nest Sotra ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nest Sotra, 7 gol atarken 7 gol yedi.