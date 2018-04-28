Tromsö - Kristiansund BK maçı heyecanı

Tromsö ve Kristiansund BK, 29 Nisan 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Tromsö 10 puanla 5. sırada, Kristiansund BK 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Tromsö son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kristiansund BK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 601 kodlu maçı oynayanlar; Tromsö galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Kristiansund BK galibiyet oranı 4.00. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Tromsö son haftadaki Brann müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Kristiansund BK ise Haugesund maçında 2-3 kazandı.

Tromsö, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 2 gol yedi.

Kristiansund BK, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kristiansund BK 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.