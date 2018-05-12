Tromsö - Lilleström maçı istatistikleri

Tromsö ve Lilleström, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 11 puanlı Tromsö 8. sırada bulunuyor, Lilleström 7 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Tromsö, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lilleström, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 509 kodlu maçı oynayanlar; Tromsö galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.10, Lilleström galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Tromsö son haftadaki Brann müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Lilleström ise Sandefjord maçında 1-3 kazandı.

Tromsö, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tromsö, kendi sahasında 11 gol attı, 2 gol yedi.

Lilleström, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lilleström 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.