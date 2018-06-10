Tromsö - Rosenborg maçı ne zaman?

Tromsö ve Rosenborg, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Tromsö 17 puanla 9. sırada, Rosenborg 24 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tromsö, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rosenborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 330 kodlu maçı oynayanlar; Tromsö galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.10, Rosenborg galibiyet oranı 1.75. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Tromsö son hafta oynanan Brann maçında 2-2 berabere kaldı.

Rosenborg ise Odd Grenland maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tromsö, 15 gol attı ve 4 gol yedi.

Rosenborg, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rosenborg 6 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.