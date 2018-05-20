Tromsö - Valerenga maç önü

Tromsö ve Valerenga, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 14 puanlı Tromsö 9. sırada bulunuyor, Valerenga 18 puana sahip ve 5. sırada. Tromsö son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Valerenga, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 484. İddaa'da Tromsö kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Valerenga kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Tromsö önceki hafta Brann mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Valerenga, Sogndal karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Tromsö, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tromsö, kendi sahasında 12 gol attı, 4 gol yedi.

Valerenga, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valerenga 10 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.