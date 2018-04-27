Troyes - Caen maçı heyecanı

Troyes ve Caen, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 29 puanlı Troyes 18. sırada bulunuyor, Caen 37 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Troyes, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Caen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 131 kodlu maçı oynayanlar; Troyes galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Caen galibiyet oranı 3.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Troyes son haftadaki Rennes müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Caen ise Gazelec Ajaccio maçında 2-0 kazandı.

Troyes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Troyes, kendi sahasında 14 gol attı, 18 gol yedi.

Caen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Caen, 8 gol atarken 26 gol yedi.