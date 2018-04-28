Troyes - Caen maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 maçında Troyes ile Caen, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Troyes 29 puanla 18. sırada, Caen 37 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Troyes, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Caen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 131. İddaa'da Troyes kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Caen kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Troyes önceki hafta Rennes mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Caen ise Gazelec Ajaccio karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Troyes, 14 gol attı ve 18 gol yedi.

Caen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Caen, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.