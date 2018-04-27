Troyes - Caen maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Troyes, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Caen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 29 puanlı Troyes 18. sırada bulunuyor, Caen 37 puana sahip ve 15. sırada. Troyes, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Caen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 131 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Troyes kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Caen sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Troyes son hafta oynanan Rennes maçında 1-1 berabere kaldı.

Caen, Gazelec Ajaccio karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Troyes, 14 gol attı ve 18 gol yedi.

Caen, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Caen 8 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.