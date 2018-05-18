Troyes - Monaco maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Troyes ile Monaco, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Troyes 33 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Monaco 77 puanda ve 2. sırada. Troyes son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Monaco, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 304. İddaa'da Troyes kazanır 4.60, berabere biter 3.75, Monaco kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Troyes son hafta oynanan Marsilya maçında 1-1 berabere kaldı.

Monaco, Montpellier karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Troyes, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 19 gol yedi.

Monaco, dış sahada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Monaco 35 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.