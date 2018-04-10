Bu akşam TRT 1 yayın akışında yaşanan değişiklik yaşanacak. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Roma - Barcelona maçı TRT 1'de canlı olarak futbolseverler ile buluşacak. Hem maçın saat kaçta başlayacağını merak eden futbolseverler, hem de Salı akşamları TRT 1 ekranlarından sevdiği programları takip eden izleyiciler şimdi yayın akışındaki değişikliği öğrenmeye çalışıyor. İşte 10 Nisan TRT 1 yayın akışı ve detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 10 NİSAN

06.40 1'de Bugün

06.50 Hangimiz Sevmedik

09.15 Pelin Çift İle İyi Fikir

11.30 1'de Bugün

11.40 Misafirim Var

13.15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14.45 Evlilik Okulu

16.45 Aslan Ailem

18.55 Hava Durumu

19.00 Ana Haber

20.00 1 Gün Kala

21.40 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Fina Roma - Barcelona

22.45 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Fina Roma - Barcelona

23.45 Vatan İçin

00.15 Mehmetçik Kûtulamâre

03.05 1'de Bugün

03.15 Pelin Çİft İle İyi Fikir

05.00 1'de Bugün

05.25 Misafirim var

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